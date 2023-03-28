فيديو يرصد تفاصيل جريمة "المدرسة الابتدائية" بأميركا

وكالات - نشرت شرطة ناشفيل لقطات تظهر لحظة حدوث الجريمة التي أقدمت على ارتكابها شابة دخلت مسلحة إلى مدرسة ابتدائية بمدينة ناشفيل، وراح ضحيتها ثلاثة أطفال وثلاثة بالغين رميا بالرصاص.
تفاصيل الحادث
وصلت أودري هيل، 28 عاما، إلى مدرسة العهد التي كانت مدرستها عندما كانت طفلة، بسيارتها قبل الساعة العاشرة صباحا، وقتلت ستة أشخاص، قبل قتلها أيضا رميا بالرصاص من قبل رجال الشرطة.
نشرت شرطة ناشفيل، الاثنين، صورا لبندقيتين شبه آليتين ومسدس كانت بحوزتها، وأكدوا العثور أيضا على بندقية في منزلها.
رصدت الكاميرات هيل مرتدية قميصا أبيضا وقبعة حمراء تتجول بين الممرات قبل قتلها من قبل رجال الشرطة.
تفاصيل الحادث
وصلت أودري هيل، 28 عاما، إلى مدرسة العهد التي كانت مدرستها عندما كانت طفلة، بسيارتها قبل الساعة العاشرة صباحا، وقتلت ستة أشخاص، قبل قتلها أيضا رميا بالرصاص من قبل رجال الشرطة.
نشرت شرطة ناشفيل، الاثنين، صورا لبندقيتين شبه آليتين ومسدس كانت بحوزتها، وأكدوا العثور أيضا على بندقية في منزلها.
رصدت الكاميرات هيل مرتدية قميصا أبيضا وقبعة حمراء تتجول بين الممرات قبل قتلها من قبل رجال الشرطة.
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