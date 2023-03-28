فيديو يرصد تفاصيل جريمة "المدرسة الابتدائية" بأميركا

وكالات -

تفاصيل الحادث

وصلت أودري هيل، 28 عاما، إلى مدرسة العهد التي كانت مدرستها عندما كانت طفلة، بسيارتها قبل الساعة العاشرة صباحا، وقتلت ستة أشخاص، قبل قتلها أيضا رميا بالرصاص من قبل رجال الشرطة.نشرت شرطة ناشفيل، الاثنين، صورا لبندقيتين شبه آليتين ومسدس كانت بحوزتها، وأكدوا العثور أيضا على بندقية في منزلها.رصدت الكاميرات هيل مرتدية قميصا أبيضا وقبعة حمراء تتجول بين الممرات قبل قتلها من قبل رجال الشرطة.