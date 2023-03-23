ذكرت مصادر إعلامية، مساء اليوم الخميس، أن سوريا والسعودية اتفقتا على إعادة فتح سفارتي البلدين بعد أيام من افتتاح القنصلية السعودية في دمشق.
مصادر: سوريا والسعودية تتفقان على إعادة فتح سفارتي البلدين
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