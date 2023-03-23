الصين تستعد لإنشاء مشروع ضخم في مصر بـ2 مليار دولار

وكالات - عقد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اجتماعا مع مسؤولي شركتي "تيدا" و"شين شينغ" الصينيتين.





وقامت الحكومة المصرية بمناقشة مشروع إنتاج مواسير الزهر وصناعة الصلب باستثمارات مع الشركتين تبلغ 2 مليار دولار، وذلك داخل منطقة "تيدا للتعاون" الواقعة ضمن نطاق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.



وأكد الاجتماع أن شركة "تيدا" الصينية، وهى أحد أهم المطورين الصناعيين بالهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، قد نجحت في التفاوض لجذب عدد من الاستثمارات الصينية الجديدة إلى المنطقة، وأحد هذه المشروعات هو مشروع إنتاج مواسير الزهر وصناعة الصلب، بغرض التصدير، باستثمارات 2 مليار دولار من خلال شركة "شين شينغ" المتخصصة في هذا المجال.



وقام رئيس شركة "شين شينغ" هي كيجو، بعرض مشروع إنتاج مواسير الزهر والحديد الصلب، مشيرا إلى أن الشركة تعتزم استثمار 2 مليار دولار في مصر، لإنشاء مشروع مواسير حديد الدكتايل وصناعة الصلب على مساحة إجمالية 1.7 مليون متر مربع، وأنه من المتوقع أن يكون لها قيمة إنتاج سنوية حوالي 2.6 مليار دولار، كما أن المشروع سيوفر أكثر من 2100 فرصة عمل.



وأوضح أن المرحلة الأولى تتضمن إنتاج مواسير حديد الزهر، باستثمارات حوالي 150 مليون دولار، ستقام على مساحة 250 ألف متر مربع، بطاقة إنتاجية 250 ألف طن سنويا، وقيمة إنتاج سنوية تبلغ حوالي 1.2 مليار دولار أمريكي، فيما ستوظف 616 شخصا.



أما بالنسبة للمرحلة الثانية، فستختص بصناعة الحديد الصلب، المخصص للتصدير، باستثمارات تبلغ نحو 1.8 مليار دولار، وذلك على مساحة 1.45 مليون متر مربع، بطاقة إنتاجية 2 مليون طن سنويا، وقيمة إنتاج سنوية تبلغ حوالي 1.4 مليار دولار أمريكي، كما أنها ستوظف 1500 فرد.



وأوضح أنه بانتهاء المرحلتين ستكون مصر مقرا رئيسيا لإنتاج مواسير الزهر، كما يمكنها تصديرها إلى الأسواق المجاورة.



وأشار إلى أن المشروع سيسهم في سد الفجوة في صناعة المواسير الزهر في مصر وأفريقيا، وسيعزز تطوير المنتجات في المواسير المحلية المصرية، وسد فجوة العرض والطلب في سوق مواسير حديد الزهر فضلا عن نقل الخبرة الفنية في هذا المجال المهم.



وأضاف أن هذا المشروع سيعمل على التحسين السريع لمستوى الإنتاج والتصنيع من مواسير الزهر المصرية، وتنمية سبع صناعات داعمة مثل المواسير الفولاذية الخاصة، وصهر الصلب، ومنتجات السباكة في مصر.



