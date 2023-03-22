لوبان تحذر من "انفجار اجتماعي" في فرنسا بسبب الإصلاح التقاعدي

Publié le Mercredi 22 Mars 2023 - 06:40 قراءة: 0 د, 42 ث
      
وكالات - حذرت زعيمة حركة "التجمع الوطني" اليمينية المتطرفة في فرنسا مارين لوبان من "انفجار اجتماعي" في البلاد على خلفية الإصلاح التقاعدي، الذي يعتزم الرئيس إيمانويل ماكرون إجراؤه.

وقالت لوبان في حديث لوكالة "فرانس برس"، إن "الحكومة الفرنسية، مع إدراكها لهذا الأمر، تهيئ كافة الظروف للانفجار الاجتماعي، وهذا كان متوقعا منذ أشهر، وهذا كأنهم كانوا يسعون لذلك".

وأشارت لوبان إلى أنها أبلغت رئيسة الوزراء إليزابيت بورن بأنها لن تحاول منع مؤيديها من الاحتجاج على القرار بشأن الإصلاح في حال اتخاذه.

وقالت بهذا الصدد: "لن أشارك للمرة الثانية في إخماد الحريق الذي أشعلوه".

وأضافت: "لا أعرف ماذا سيحدث. والشعب الفرنسي غاضب، ويشعر بالإهانة ويعتقد أن قواعد ديمقراطيتنا تم انتهاكها".

ويأتي ذلك على خلفية استمرار الاحتجاجات على الإصلاح التقاعدي الذي يجريه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والذي يقضي بزيادة سنة التقاعد من 62 إلى 64 سنة. وتم تمرير القانون حول الإصلاح يوم الخميس الماضي دون التصويت في البرلمان.

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