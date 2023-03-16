الجزائر.. تعديل وزاري يشمل حقيبة الخارجية

وكالات - أعلنت الرئاسة الجزائرية مساء الخميس تعديلا حكوميا، شمل تعيين الدبلوماسي أحمد عطاف وزيرا للخارجية، خلفا لرمطان لعمامرة الذي تولى منصبه في يوليو 2021.



وبحسب صحيفة "الشروق" الجزائرية، فمن المحتمل أن يشمل التعديل عددا من الوزراء في الحكومة الحالية.



وأحمد عطاف عضو حزب التجمع الوطني الديمقراطي، تخرج من المدرسة الوطنية للإدارة بالجزائر في 1975.



وكان عطاف سفيرا للجزائر في الهند ويوغوسلافيا والمملكة المتحدة، وشغل منصب وزير الدولة في وزارة الخارجية المكلف بالشؤون الإفريقية والمغاربية.



في يناير من سنة 1996، أصبح عطاف وزيرا للخارجية، ثم ترك المنصب في عام 1999.



