البيت الأبيض يقلل من أهمية حصول روسيا على معلومات من مسيّرة البحر الأسود

وكالات - أعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، جون كيربي، رفض الولايات المتحدة انتشال روسيا المسيّرة الأمريكية التي سقطت في البحر الأسود.



وقال كيربي لشبكة CNN: "إنها ممتلكاتنا، ولا نريد أن تكون لدى روسيا، لكننا لسنا قلقين للغاية بشأن ما يمكنهم إخراجه منها".



وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت أن الطائرة المسيرة تحطمت بعد "اعتراض غير مهني لها" من قبل مقاتلة روسية فوق البحر الأسود، واستدعت واشنطن السفير الروسي على خلفية الحادث.



وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الطائرة الأمريكية تحطمت نتيجة مناورة حادة أدت لفقدانها ارتفاعها وسقوطها، وأن المقاتلتين الروسيتين اللتين حلقتا لاعتراضها لم تطلقا النار عليها، ولم تصطدم أي منهما بها.



