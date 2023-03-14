أ ف ب: تورط مسيرة أمريكية الصنع في حادث فوق البحر الأسود

أ ف ب: تورط مسيرة أمريكية الصنع في حادث فوق البحر الأسود

الطائرة المسيرة من طراز MQ-9 Reaper
Publié le Mardi 14 Mars 2023 - 19:25 قراءة: 0 د, 27 ث
      
وكالات - قالت وكالة "أ ف ب" نقلا عن مصادر عسكرية غربية مساء يوم الثلاثاء، إن طائرة مسيرة أمريكية من طراز "ريبر" تورطت في حادث فوق البحر الأسود، وهي منطقة نشاط عسكري مكثف للناتو.

وقال أحد المصادر التي اتصلت بها وكالة "فرانس برس": "حدث شيء لكن ليس لدينا تأكيد على سقوط الطائرة المسيرة"، مضيفا أن التحقيق جار.

ولم تذكر المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها بسبب حساسية المعلومات، الدولة التي تشغل الطائرة بدون طيار، والتي تستخدمها الولايات المتحدة على نطاق واسع وكذلك العديد من حلفائها في الناتو.

المصدر: أ ف ب

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