وكالات -

حصد فيلم الكوميديا الغريب " Everything Everyhwere All At Once"، اليوم الاثنين، جائزة أوسكار أفضل فيلم، متوجاً بها الجوائز التي حصدها خلال الحفلة الخامسة والتسعين لتوزيع جوائز الأوسكار.ويروي "كل شيء.. كل مكان في نفس الوقت"، الذي يجمع عناصر الحركة والكوميديا والخيال العلمي، قصة مالكة مغسل أنهكتها مشكلاتها الإدارية مع سلطات الضرائب، وانغمست فجأة في مجموعة عوالم موازية.وبهذه الجائزة يكون فيلم "كل شيء.. كل مكان في نفس الوقت" قد حصد أبرز جوائز الأوسكار لهذا العام، حيث سبق له أن حصل على جوائز أفضل ممثلة للماليزية Michelle Yeoh وأفضل ممثل مساعد وذهبت Ke Huy Quan وأفضل ممثلة مساعدة لJamie Lee Curtis.وقالت ميشيل يو، بتأثر ظاهر لدى تسلمها الجائزة على المسرح: "لجميع الفتيان والفتيات الذين يشبهونني ويشاهدونني هذه الليلة، هذه الجائزة تشكل بارقة أمل وفرص".وأضافت قائلة "نحن نكتب التاريخ".وانهمر الدمع من عيني كوان، المولود في فيتنام، وهو يتسلم جائزته وقبّل تمثال الأوسكار الذهبي على مسرح دولبي في لوس انجلوس.وقال "بدأت رحلتي في قارب.. قضيت عاما في مخيم للاجئين وبشكل ما انتهى بي الحال هنا على خشبة أكبر مسارح هوليوود".كذلك فاز المخرجان دانيال كوان ودانيال شاينرت بجائزة أوسكار أفضل مخرج عن فيلمهما "كل شيء.. كل مكان في نفس الوقت" خلال حفل توزيع الجوائز السينمائية المرموقة.وهذا هو الفوز الأول بجائزة أوسكار لكوان وشاينرت اللذين أصبحا صديقين خلال فترة الجامعة ويعرفان معا باسم ذا دانيالز.