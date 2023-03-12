مجلس الشيوخ الفرنسي يصادق على مشروع قانون تعديل نظام التقاعد

Publié le Dimanche 12 Mars 2023 - 06:36 قراءة: 0 د, 26 ث
      
وكالات - أعلنت وكالة "فرانس برس" أن مجلس الشيوخ الفرنسي صادق على مشروع قانون تعديل نظام التقاعد الذي أثار احتجاجات واسعة في أنحاء البلاد.

وقالت الوكالة إن "مجلس الشيوخ الفرنسي صادق على مشروع قانون تعديل نظام التقاعد بموافقة 195 صوتا ومعارضة 112 ".

وينص التعديل الأبرز على نظام التقاعد، في تأخير سن التقاعد من 62 حاليا إلى 64 عاما، في وقت تواجه فرنسا أزمات متصاعدة بسبب ارتفاع نسبة الشيخوخة في البلاد.

وعمت إضرابات في أنحاء فرنسا احتجاجا على مشروع تعديل نظام التقاعد المثير للجدل، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.

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