إمام مسجد في لندن يرفض مصافحة زوجة ولي عهد بريطانيا

إمام مسجد في لندن يرفض مصافحة زوجة ولي عهد بريطانيا

Publié le Dimanche 12 Mars 2023 - 06:29 قراءة: 0 د, 20 ث
      
وكالات - نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية فيديو لزيارة ولي العهد البريطاني الأمير وليم وزوجته الأميرة كيت ميدلتون أحد المساجد غربي لندن.

واحتراما لقدسية المسجد ارتدت زوجة الأمير غطاء على رأسها، فيما وثق مقطع الفيديو رفض مدير المركز الإسلامي التابع له المسجد مصافحة الأميرة عندما مدت يدها لمصافحته، حيث تمسك الإمام بعدم جواز مصافحة الأجنبية.

ونال الفيديو اهتماما كبيرا وانتشر على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.



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