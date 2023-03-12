فيلم "الشقراء" عن مارلين مونرو ينال جائزة أسوأ فيلم في حفل جوائز التوتة الذهبية

Publié le Dimanche 12 Mars 2023 - 06:12 قراءة: 0 د, 30 ث
      
وكالات - نال فيلم السيرة الذاتية لمارلين مونرو بعنوان "الشقراء"، جائزة أسوأ فيلم خلال حفل جوائز التوتة الذهبية السنوي.

وحصل فيلم "الشقراء" للمخرج أندرو دومينيك، بالإضافة إلى لقب أسوأ فيلم، على جائزة أسوأ سيناريو.

وحصد جاريد ليتو، جائزة أسوأ ممثل عن دوره في فيلم "Morbius"، وحصل النجم، توم هانكس، على جائزة أسوأ ممثل مساعد عن فيلم "Elvis".

ومنح المنظمون أنفسهم جائزة "أسوأ ممثلة" لأول مرة لأنهم لأنها وضعوا ممثلة صغيرة من مواليد عام 2010 ضمن الترشيحات، مما تسبب في موجة من الانتقادات.

وتمنح جوائز التوتة الذهبية لأسوأ الأعمال أو الأفلام السينمائية في العام، وتعلن دائما في اليوم السابق لحفل توزيع جوائز الأوسكار.

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