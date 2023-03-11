لأول مرة منذ أكثر من 60 عاما.. اختفاء سجادة حفل جوائز الأوسكار الحمراء

وكالات -

Here's Why the Oscars Red Carpet Won't Be Red This Year — Breaking a Decades-Old Tradition pic.twitter.com/FH120j5jAa — People (@people) March 11, 2023

ولفتت الوكالة إلى أن الكثير من الأمور تغيرت بشأن جوائز الأوسكار على مدار سنوات، ولكن خلال العقود الستة الماضية كان هناك شيء واحد ثابت لم يتغير: السجادة الحمراء.إلا أنه يوم الأربعاء، وخارج مسرح دولبي في هوليوود، قام العمال بالكشف عن سجادة بلون الشمبانيا الباهت، فيما تابع جيمي كيميل، الذي يستضيف حفل توزيع جوائز الأوسكار الخامس والتسعين يوم الأحد، الحدث.وقال كيميل "أعتقد أن اختيار سجادة بلون الشامبانيا بدلا من سجادة حمراء يظهر مدى ثقتنا في أنه لن تراق دماء".وجاء قرار تغيير اللون من مستشاري الابتكار ليزا لاف، وراؤول أفيلا.يعود تاريخ السجادة الحمراء بجوائز الأوسكار إلى عام 1961، لذي شهد حفل توزيع جوائز الأوسكار الثالث والثلاثين، وفيه فاز فيلم بيلي وايلدر "ذي ابارتمنت" بجائزة أفضل فيلم، وفاز كل من بيرت لانكستر وإليزابيث تايلور بجائزتي أفضل ممثل وممثلة، واستضافه بوب هوب.ولم يشاهد العامة السجادة الحمراء على شاشة التلفزيون حتى عام 1966، عندما تم بث حفل توزيع جوائز الأوسكار لأول مرة بالألوان.