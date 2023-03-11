السعودية.. رحيل "خطاط الشهادتين"

Publié le Samedi 11 Mars 2023 - 06:05 قراءة: 0 د, 50 ث
      
وكالات - قبل ساعات من احتفال السعودية بـ"يوم العلم"، ودع الدنيا خطاط العلم السعودي صالح بن سعد المنصوف، الذي حدث أسلوب كتابة الشهادتين والسيف على بيرق التوحيد، قبل أكثر من 50 عاما.


وصالح بن سعد بن عبدالله المنصوف (86 عاما)، الملقب بـ"خطاط الشهادتين في الراية السعودية"، هو أول خطاط سعودي يخط كلمة التوحيد بيده "لا إله إلا الله محمد رسول الله"، ورسم السيف على الراية.

ونشرت "دارة الملك عبدالعزيز" عبر منصاتها الاجتماعية مقابلة مصورة مع الفقيد، تحدث خلالها عن ذكرياته مع تحديث كتابة الشهادتين في الراية السعودية، وكيف قام بالكتابة، وما الأدوات المستخدمة في ذلك.

وقال: "كتابتي للشهادتين كانت منذ عهد الملك فيصل - رحمه الله - في عام 1962، وكنت أول من كتب ذلك ولله الحمد".

واستخدم المنصوف الصبغ الأبيض في الكتابة في وقت غابت فيه التقنية وأجهزة الطباعة، ووضع بصماته في الراية السعودية، وتمنت أسرة المنصوف أن يعلم والدهم بتخصيص يوم 11 مارس من كل عام للعلم، إلا أن ذلك لم يتح له، حيث انتقل إلى رحمة الله قبل ساعات من احتفال الوطن بيوم العلم.


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