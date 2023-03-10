فرانس 24 - قالت الشرطة الألمانية مساء الخميس إن عدة أشخاص قتلوا أو أصيبوا بجروح خطيرة في إطلاق نار في كنيسة بمدينة هامبورغ بشمال البلاد، مضيفة أن الدافع وراء الهجوم لم يتضح بعد.



وذكرت صحيفة "بيلد" أن سبعة أشخاص قتلوا بينما أصيب 8 في إطلاق النار الذي وقع في كنيسة تابعة لجماعة "شهود يهوه". ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم الشرطة قوله إنه لا توجد مؤشرات على أن منفذ الهجوم مطلق السراح.



وكتبت شرطة هامبورع على تويتر: "أصيب عدة أشخاص بجروج خطيرة، إصابات بعضهم قاتلة. نحن في الموقع مع مجموعة كبيرة من القوات".



ونقلت شبكة "إن دي آر" عن متحدث باسم الشرطة أن منفذا واحدا أو عددا غير معلوم من المنفذين أطلقوا النار على الناس في كنيسة في حوالي الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلي.



وأكد المتحدث أن "جميع القتلى لديهم إصابات بطلقات نارية".



وقالت وكالة الأنباء الألمانية إن السكان المحليين في منطقة ألستردورف الشمالية في هامبورغ تلقوا تحذيرات على هواتفهم المحمولة من "وضع يهدد حياتهم"، وتم إغلاق الشوارع.



وعبر رئيس بلدية هامبورغ عن صدمته. وكتب بيتر تشينشر على تويتر: "أتقدم بخالص التعازي لأسر الضحايا. تعمل القوات بأقصى سرعة لملاحقة الجناة وتوضيح ملابسات (الحادث)".



ولا يزال الدافع وراء إطلاق النار مجهولا.



فرانس24/ أ ف ب











