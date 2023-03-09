زلزال بقوة 5 درجات يضرب وسط إيطاليا

زلزال بقوة 5 درجات يضرب وسط إيطاليا

Publié le Jeudi 09 Mars 2023 - 18:14 قراءة: 0 د, 13 ث
      
وكالات - قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، إن زلزالا بقوة 5 درجات، ضرب وسط إيطاليا، الخميس.

وأضاف مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، أن "مركز الزلزال على عمق كيلومترين، ومركزه على بعد 27 كيلومترا إلى الشمال الغربي من مدينة بيروجيا في إيطاليا"، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

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