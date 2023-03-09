مجلس النواب الأمريكي يرفض قرار سحب القوات الأمريكية من سوريا

مجلس النواب الأمريكي يرفض قرار سحب القوات الأمريكية من سوريا

Publié le Jeudi 09 Mars 2023 - 06:15 قراءة: 0 د, 58 ث
      
وكالات - أشارت نتائج تصويت في مجلس النواب الأمريكي، إلى رفض المجلس قرارا بسحب القوات الأمريكية من سوريا.

ودعما للوثيقة التي دعت الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى سحب الجيش الأمريكي من سوريا، صوت 103 مشرعين فقط لصالحها، فيما صوت 321 ضدها.

وأصر عضو الكونغرس مات غويتز، المؤلف المشارك للقرار، على أن الإدارة يجب أن تشرح وجود القوات الأمريكية في سوريا أو سحبها من هناك، وأن على مجلس النواب أن يوضح موقفه بشأن هذا الموضوع.

ويشير مشروع القرار إلى أن عدد القوات الأمريكية على أراضي سوريا يبلغ 900 عنصر، على الرغم من عدم موافقة الكونغرس على ذلك.

وقال النائب في بيان له، إنه "حتى اليوم لم يوافق الكونغرس بأي شكل من الأشكال على تواجد القوات المسلحة الأمريكية في سوريا".

وأشار غويتز إلى أنه على مجلس النواب أن يطرح مشروع القرار على التصويت في غضون 18 يوما من تاريخ تقديمه، لكونه يتعلق بقضايا الحرب والسلام.

وتتمركز القوات الأمريكية في سوريا منذ عام 2015، واليوم لا يزال هناك حوالي 900 جندي أمريكي منتشرين في المنطقة المعروفة باسم "منطقة شرق سوريا الأمنية". تلك القوات، إلى جانب حوالي 2500 عسكري متمركزين في العراق، هي ظاهرياً جزء من "عملية العزم الصلب"، أي التحالف الدولي لهزيمة الجماعة المتطرفة المعروفة باسم "الدولة الإسلامية" (داعش)".

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 262948



En continu...

Toutes les news...
الخميس 09 مارس 2023 | 17 شعبان 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:49 18:23 15:48 12:37 06:40 05:14
Babnet
13°
 Babnet25° Babnet % 76 :الرطــوبة
تونــس Babnet13°
3.09 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
25°-1321°-1523°-1521°-1321°-11
  • Avoirs en devises
    22431,5

  • (8 mars)
  • Jours d'importation
    97
  •              1 € = 3,33350 DT        1$ =3,12711 DT
  • Solde Compte du Trésor   (8 mars)   959,5 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

..

.
   