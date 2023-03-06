رويترز: البنك الدولي يوقف العمل مع تونس بسبب تصريحات سعيد حول المهاجرين

قال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس في مذكرة توجه بها للموظفين، إن البنك أوقف عمله مع تونس على خلفية تصريحات رئيس الجمهورية بشأن المهاجرين الأفارقة وما أثارته من مضايقات وأعمال عنف عنصرية.



وأفادت وكالة رويترز مساء اليوم الإثنين نقلا عن المذكرة، إن ديفيد مالباس قال إن البنك أوقف إطار الشراكة مؤقتًا مع تونس وأرجأ اجتماع مجلس الإدارة المقرر يوم 21 مارس حول مراجعة تعامله بشأن استراتيجية جديدة مع تونس حتى إشعار آخر.



وحسب رويترز فإن البنك الدولي يعتبر الإجراءات التي أعلنتها تونس يوم أمس لحماية ودعم المهاجرين واللاجئين خطوة إيجابية وسيراقب تأثيرها.





