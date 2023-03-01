نيجيريا: فوز مرشح الحزب الحاكم بولا تينوبو بالرئاسة

نيجيريا: فوز مرشح الحزب الحاكم بولا تينوبو بالرئاسة

المرشح الرئاسي بولا أحمد تينوبو يصل إلى مركز اقتراع قبل الإدلاء بصوته في إيكيجا ، لاغوس، نيجيريا في 25 فيفري 2023
Publié le Mercredi 01 Mars 2023 - 08:26قراءة: 0 د, 48 ث
      
فرانس 24 - أعلنت مفوضية الانتخابات في نيجيريا الأربعاء فوز مرشح الحزب الحاكم في البلاد بولا أحمد تينوبو في انتخابات رئاسية متنازع عليها جرت مطلع الأسبوع، وذلك بعد هزيمة اثنين من أقرب منافسيه، وبحسب اللجنة حصل تينوبو على 8.8 مليون صوت، متقدما على الرئيسيين لعتيق أبو بكر، مرشح حزب الشعب الديمقراطي وبيتر أوبي مرشح حزب العمال.

بحسب النتائج الرسمية النهائية التي صدرت الأربعاء، فاز بولا أحمد تينوبو مرشح الحزب الحاكم في نيجيريا، بالانتخابات الرئاسية التي جرت السبت في أكبر بلد في أفريقيا من حيث عدد السكان.

وقالت اللجنة الوطنية للانتخابات إن تينوبو، مرشح حزب "مؤتمر كل التقدميين"، حصل على 8.8 مليون صوت، متقدما على منافسيه الرئيسيين لعتيق أبو بكر، مرشح حزب الشعب الديمقراطي (6.9 مليون صوت)، وبيتر أوبي، مرشح حزب العمال (6.1 مليون صوت).

وبالإضافة إلى تصدره النتائج على المستوى الوطني فقد حصد تينوبو أيضا على أكثر من 25% من الأصوات في ثلثي ولايات البلاد (24 من 36 ولاية على الأقل) بالإضافة إلى منطقة العاصمة أبوجا، وهو شرط لا بد منه لفوزه بالرئاسة.

فرانس24/أ ف ب

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