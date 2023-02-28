الحكومة الكندية تعلن حظر "تيك توك"

الحكومة الكندية تعلن حظر "تيك توك"

Publié le Mardi 28 Février 2023 - 06:46قراءة: 0 د, 33 ث
      
وكالات - حظرت الحكومة الكندية تطبيق "تيك توك" على كل هواتفها وأجهزتها، مشيرة إلى مخاوف على صعيد حماية البيانات.

وقالت الحكومة الكندية في بيان إنه اعتبارا من الثلاثاء "سيتم حذف تطبيق تيك توك عن الأجهزة المحمولة التي تمنحها الحكومة. كما سيتم منع مستخدمي هذه الأجهزة من تنزيل التطبيق في المستقبل".

وأفادت بأن كبير مسؤولي الاتصالات في كندا "خلص إلى أن التطبيق ينطوي على مستوى غير مقبول من المخاطر التي تتهدد الخصوصية والأمن".

وكانت المفوضية الأوروبية حظرت الأسبوع الماضي التطبيق على أجهزتها، بعد خطوات مماثلة في الولايات المتحدة.

من جهته، استغرب متحدث باسم "تيك توك" القرار الكندي بحظر التطبيق، معتبرا أنه اتخذ "من دون ذكر أي مخاوف أمنية محددة" أو التشاور مع الشركة.

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