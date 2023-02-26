نائب رئيس وزراء بريطانيا: سأستقيل إذا ثبتت ضدي اتهامات التنمر

وكالات - أكد دومينيك راب، نائب رئيس الوزراء البريطاني، أنه سيستقيل إذا أثبت التحقيق اتهامه بالتنمر على موظفين حكوميين.



وأضاف في تصريح لشبكة "سكاي نيوز": "إذا ثبت أي اتهام بالتنمر فسأستقيل".



وفي نوفمبر الماضي، طلب راب إجراء تحقيق في اتهامين رسميين بشأن سلوكه.



وبعد ذلك بشهر تم توسيع نطاق التحقيق ليشمل خمس شكاوى رسمية أخرى.



