نائب رئيس وزراء بريطانيا: سأستقيل إذا ثبتت ضدي اتهامات التنمر

Publié le Dimanche 26 Février 2023 - 21:08قراءة: 0 د, 15 ث
      
وكالات - أكد دومينيك راب، نائب رئيس الوزراء البريطاني، أنه سيستقيل إذا أثبت التحقيق اتهامه بالتنمر على موظفين حكوميين.

وأضاف في تصريح لشبكة "سكاي نيوز": "إذا ثبت أي اتهام بالتنمر فسأستقيل".

وفي نوفمبر الماضي، طلب راب إجراء تحقيق في اتهامين رسميين بشأن سلوكه.

وبعد ذلك بشهر تم توسيع نطاق التحقيق ليشمل خمس شكاوى رسمية أخرى.

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