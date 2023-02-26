نائب رئيس وزراء بريطانيا: سأستقيل إذا ثبتت ضدي اتهامات التنمر

وكالات - أكد دومينيك راب، نائب رئيس الوزراء البريطاني، أنه سيستقيل إذا أثبت التحقيق اتهامه بالتنمر على موظفين حكوميين.
وأضاف في تصريح لشبكة "سكاي نيوز": "إذا ثبت أي اتهام بالتنمر فسأستقيل".
وفي نوفمبر الماضي، طلب راب إجراء تحقيق في اتهامين رسميين بشأن سلوكه.
وبعد ذلك بشهر تم توسيع نطاق التحقيق ليشمل خمس شكاوى رسمية أخرى.
وأضاف في تصريح لشبكة "سكاي نيوز": "إذا ثبت أي اتهام بالتنمر فسأستقيل".
وفي نوفمبر الماضي، طلب راب إجراء تحقيق في اتهامين رسميين بشأن سلوكه.
وبعد ذلك بشهر تم توسيع نطاق التحقيق ليشمل خمس شكاوى رسمية أخرى.
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 262366