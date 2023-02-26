وقفة تضامن مع سوريا.. وفود عربية برلمانية في دمشق

وكالات - في زيارة تعد مؤشرا قويا وفق المراقبين على تسارع وتيرة العمل باتجاه عودة سوريا لمحيطها العربي، استقبل الرئيس السوري بشار الأسد، الأحد، وفدا من الاتحاد البرلماني العربي قادما من العاصمة العراقية بغداد، بعد انتهاء أعمال مؤتمر الاتحاد في دورته الرابعة والثلاثين المنعقد فيها .



هذا وعقد مجلس الشعب السوري جلسة بحضور وفد الاتحاد البرلماني العربي الزائر، حيث رحب رئيس مجلس الشعب حموده صباغ، بالوفد قائلا: "نرحب بكم في سوريا، أنتم لستم ضيوفا، أنتم أهل بيت وبين إخوتكم وأهلكم".



من جانبه قال رئيس الاتحاد البرلماني العربي رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي: "نحن الآن في دمشق العزيزة على قلوب العرب جميعا للتأكيد على دعم الشقيقة سوريا والوقوف معها ومع شعبها، وتقديم كل الإمكانيات وتذليل العقبات، ونقدم لكم تعازينا بضحايا الزلزال".



وأضاف: "لا غنى لنا عن سوريا ولا غنى لسوريا عن محيطها العربي الذي نأمل عودتها إليه".



