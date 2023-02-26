روسيا: الولايات المتحدة تحاول إفساد علاقاتنا مع دول إفريقيا

وكالات - قال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، السبت، إن الولايات المتحدة "تمارس ضغوطا غير مسبوقة" على الدول الإفريقية، منها محاولة عرقلة القمة الروسية الإفريقية المزمع عقدها بعد 5 أشهر.



ومن المقرر أن يستضيف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين القمة الروسية الإفريقية الثانية في يوليو في سان بطرسبرغ، في حدث يهدف إلى التأكيد على محاولاته لكسب التأييد في دول إفريقيا بعد أن نبذه الغرب بسبب هجومه العسكري على أوكرانيا.



ونقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية عن بوغدانوف تأكيده مجددا على اتهامات موسكو للغرب بشن حملة لـ"عزل موسكو".



وقال نائب وزير الخارجية: "الولايات المتحدة وحلفاؤها يشنون حملة غير مسبوقة لعزل روسيا سياسيا واقتصاديا، بما في ذلك تعطيل القمة الروسية الإفريقية الثانية في سان بطرسبرغ".



وأضاف: "منذ بداية العملية العسكرية الخاصة (وفق التسمية الروسية للهجوم على أوكرانيا)، زاد الغرب الضغط على الدول الإفريقية بشكل كبير من خلال التهديد بفرض عقوبات ووقف المساعدات المالية والإنسانية".



ومنذ بداية الحرب التي أودت بحياة الآلاف وشردت الملايين، لجأت موسكو إلى الصين والهند والدول الإفريقية، في محاولة لتوثيق العلاقات هناك.



وتسعى روسيا على نحو خاص لكسب ود دول إفريقيا، وزار وزير الخارجية سيرغي لافروف القارة مرتين هذا العام بالفعل، بالإضافة إلى جولته هناك منتصف العام الماضي.



