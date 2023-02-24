خبير في علم الزلازل: الأسبوع الأول من مارس "سيكون حرجا"

Publié le Vendredi 24 Février 2023 - 06:31قراءة: 0 د, 40 ث
      
وكالات - حذر عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس، من أنشطة زلزالية بين 25 و26 فبراير الجاري، وأن الأسبوع الأول من شهر مارس المقبل سيكون حرجا.

ويستمرعالم الزلازل الهولندي في إثارة الجدل بتنبؤاته الخاصة بالأنشطة الزلزالية حول العالم.

وأشار في حسابه على "تويتر"، وأعاد التغريدة بفيديو من حساب الهيئة الجيولوجية التي يتبعها "SSGEOS"، عن احتمالية وقوع أنشطة زلزالية ليست بكبيرة خلال يومي 25 و26 من فبراير، ولكنه حذر من أن الأسبوع الأول من شهر مارس، واصفا إياه بأنه "سيكون حرجا".

وصادفت من جديد تنبؤات عالم الزلازل الهولندي، الواقع بزلزال آخر ضرب طاجيكستان على عمق 10 كيلومترات وهو الأقوى في الـ3 أيام الأخيرة.

وأعلن التلفزيون المركزي الصيني "سي.سي.تي.في"، في وقت سابق، نقلا عن مركز شبكات الزلازل الصيني، أن زلزالا بقوة 7.2 درجة ضرب طاجيكستان في حوالي الساعة 8:37 صباحا (00:37 بتوقيت غرينتش) على عمق 10 كيلومترات.


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