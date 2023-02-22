الرئاسة الفلسطينية تدين العدوان الإسرائيلي على نابلس و تتوجه بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي

وكالات - دانت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، العدوان الإسرائيلي على مدينة نابلس، والذي أسفر عن استشهاد 10 مواطنين وإصابة أكثر من مئة آخرين، سبعة منهم بحالة الخطر.



حمل الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، الحكومة الاسرائيلية مسؤولية هذا التصعيد الخطير الذي يدفع بالمنطقة نحو التوتر وتفجر الأوضاع.



وأكد أبو ردينة أن الجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في مدينة نابلس اليوم، تؤكد من جديد أهمية مطلبنا بضرورة تحرك المجتمع الدولي فورا لوقف الجرائم الإسرائيلية بحق شعبنا وأرضه ومقدساته، ووقف الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب.



وطالب ابو ردينة، الإدارة الأمريكية بالتحرك الفوري والضغط الفاعل على الحكومة الاسرائيلية لوقف جرائمها وعدوانها المتواصل على شعبنا.



وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن القيادة الفلسطينية قررت التوجه إلى مجلس الأمن الدولي لعقد جلسة طارئة لطلب الحماية الدولية لشعبنا الفلسطيني، وإدانة المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء في مدينة نابلس، وباقي مجازر الاحتلال التي ارتكبت بحق شعبنا.



وذكرت "وفا" أن "قوات الاحتلال شنت عدوانا على البلدة القديمة بمدينة نابلس، الأمر الذي أدى الى استشهاد 10 مواطنين واصابة 103 بينهم 7 في حالة حرجة".



