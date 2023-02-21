ريال مدريد يهزم ليفربول بخماسية ويضع قدمه في ربع نهائي دوري الأبطال

Publié le Mardi 21 Février 2023 - 23:13قراءة: 0 د, 32 ث
      
اقترب نادي ريال مدريد من بلوغ ربع نهائي دوري أبطال أوربا بفوزه على مضيفه ليفربول بنتيجة 5-2 في ذهاب الدور ثمن النهائي يوم الثلاثاء.

واستهل ليفربول موقعة ملعب "أنفيلد" المثيرة بقوة إذ تقدم بهدفين من توقيع الأوروغوياني داروين نونيز والمصري محمد صلاح في الدقيقتين 4 و14 تواليا.

إلا أن الفريق الملكي سجل عودة مذهلة بتسجيله لخمسة أهداف كاملة بواسطة كل من البرازيلي فينيسيوس جونيور "هدفين" في الدقيقتين 21 و36، ومواطنه إيدير ميليتاو في الدقيقة 48، والفرنسي كريم بنزيما "هدفين" في الدقيقتين 56 و67.

وخطا ريال مدريد بذلك خطوة عملاقة نحو التأهل للدور المقبل ومواصلة حملة الدفاع عن لقبه وذلك قبل استضافته ليفربول في مباراة العودة بعد ثلاثة أسابيع.

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