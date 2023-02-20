زعيمة النقابات الأوروبية تدعو سعيد لاحترام حقوق الإنسان

دعت الأمينة العامة للاتحاد الأوروبي للنقابات، إستر لينش، يوم الأحد، الرئيس التونسي قيس سعيّد إلى احترام حقوق الإنسان والتوقف عن استهداف النقابات، بعد يوم من طردها من البلاد لمشاركتها في تجمع عمالي للاتحاد العام التونسي للشغل بصفاقس، تضامناً مع التجمع النقابي الأكبر في البلاد.



وأضافت لينش أنها سترفع معاملة السلطات التونسية لها إلى "أعلى المستويات في الاتحاد الأوروبي".



وكان الرئيس التونسي أعلن أمس السبت أن لينش "شخصية غير مرغوب فيها" ويجب أن تغادر البلاد في غضون 24 ساعة مضيفا أن مشاركتها في احتجاج الاتحاد وتصريحاتها كانت "تدخلا سافرا في الشؤون التونسية".



وخلال مشاركتها في التجمع النقابي، شددت المسؤولة النقابية الأوروبية على أنّ "النقابات جزء من الحل وليست جزءاً من المشكلة"، مشددة على "ضرورة الجلوس إلى طاولة الحوار للتفاوض وحلحلة الأوضاع التي تمر بها البلاد"، بحسب ما نقلته صفحة الاتحاد على "فيسبوك". واعتبرت أنّ "أي هجمة على الاتحاد هي هجمة على كل نقابات العالم".



