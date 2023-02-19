الأميركي كراوزر يحطم الرقم القياسي العالمي لرمي الكرة الحديد

Fernando Frazao/Agencia Brasil, CC BY 3.0 BR via Wikimedia Commons
Publié le Dimanche 19 Février 2023 - 06:38 قراءة: 0 د, 38 ث
      
حطّم الأميركي راين كراوزر، بطل العالم وحامل ذهبيتين أولمبيتين، الرقم القياسي العالمي لرمي الكرة الحديد الذي يحمله شخصيًا، مسجلا 23.38 م في ألعاب سيمبلوت في ولاية أيداهو السبت.


وحطّم كراوزر في الألعاب المقامة داخل صالة الرقم القياسي العالمي السابق في الهواء الطلق (23.37 م) وأيضًا داخل القاعة (22.82 م).

ويأتي هذا الانجاز بعد عام من تحقيق كراوزر، بطل أولمبيادَي ريو وطوكيو، رقمًا مماثلا لم يُحتسب.

ظنّ أنه حطم الرقم القياسي في يناير 2022 في ألعاب ميلروز، لكن المسابقة ألغيت بسبب عطل في جهاز الليزر.

حقق كراوزر الرقم القياسي العالمي داخل القاعة (22.82 م) في يناير 2021 في فاييتفيل في ولاية أركانساس، وفي الهواء الطلق في العام ذاته في يوجين في ولاية أوريغون التي أحرز فيها في صيف 2022 ذهبية بطولة العالم لألعاب القوى للمرة الأولى في مسيرته.

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