تبون: الجزائر مستعدة للحد من خطورة التوتر الذي أصبح يطبع العلاقات الدولية

تبون: الجزائر مستعدة للحد من خطورة التوتر الذي أصبح يطبع العلاقات الدولية

Publié le Vendredi 17 Février 2023 - 17:32 قراءة: 0 د, 48 ث
      
أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن بلاده مستعدة للحد من خطورة التوتر الذي أصبح يطبع العلاقات الدولية وينذر بتداعيات مقلقة لتكون في أفضل المواقع للدفاع عن مصالحها.

وقال تبون، في كلمة له بمناسبة "اليوم الوطني للشهيد" اليوم الجمعة، إن ذلك سيجري وفق "الإدراك لدور الجزائر الـمحوري، ولـمكانتـها على خارطة توازنات السياق الإقليمي والدولي الراهن، وذلك بالعمل مع جميع شركائها، من أجل الـمساهمة في استتباب السلم والأمن في الـمنطقة والعالم".

واعتبر أن "الاحتفاء باليومِ الوطني للشهيد، كرمز لتضحيات شعبنا الـمحفوظة في ذاكرة الأمة، هو مناسبة متجددة تدعونا إلى استشعار الأمانة التي نتحمل جميعا شرف الائتمان عليهـا".

وقال: "المسيرة التنموية هدفها التأثير في مواقف الجزائر، وتفاعلها مع محيطها الإقليمي والدولي، وفق قاعدة التعاون على أساس تبادل الـمصالح، الـمقرون بالاحترام الكامل لـمبدأ استقلال الدول، ولمفهوم الندية".

وتحيي الجزائر في كل 18 من فبراير اليوم الوطني للشهيد، وتم الاحتفال به لأول مرة سنة 1989، ويهدف لإرساء الروابط بين الأجيال وتذكير الشباب بتضحيات الأسلاف من أجل استخلاص العبر، ولمعرفة مرحلة الاستعمار التي عاشها الشعب الجزائري.

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