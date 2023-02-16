ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال تركيا وسوريا إلى نحو 42 ألف وفاة

Publié le Jeudi 16 Février 2023 - 22:37 قراءة: 0 د, 4 ث
      
وكالات - ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال في سوريا وتركيا إلى نحوِ 42 ألفَ وفاةٍ و120 ألفَ مصاب.

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