وكالات - ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال في سوريا وتركيا إلى نحوِ 42 ألفَ وفاةٍ و120 ألفَ مصاب.
ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال تركيا وسوريا إلى نحو 42 ألف وفاة
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الخميس 16 فيفري 2023 | 25 رجب 1444
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