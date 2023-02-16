6 قتلى جراء تحطم مروحية عسكرية على طريع سريع بين السيارات في الولايات المتحدة

Publié le Jeudi 16 Février 2023 - 06:33 قراءة: 0 د, 19 ث
      
وكالات - قتل 6 أشخاص جراء حادث تحطم مروحية عسكرية من طراز "UH-60 Black Hawk" خلال قيامها برحلة في مدينة هنتسفيل الواقعة في ولاية ألاباما الأمريكية.

وقالت مصادر محلية إن الحادث وقع في الساعة 15:00 تقريبا مساء أمس الأربعاء، مضيفة أن المروحية التي كانت تحمل 6 أشخاص، سقطت على طريق سريع بالقرب من مدينة هاتنسفيل.
وتابعت أن السيارات الموجودة على الطريق السريع لم تتضرر.


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