وزير الإتصال الجزائري: الرئيس تبون أفشل المخطط الخبيث لإستهداف العلاقات الجزائرية التونسية

وزير الإتصال الجزائري: الرئيس تبون أفشل المخطط الخبيث لإستهداف العلاقات الجزائرية التونسية

Publié le Dimanche 12 Février 2023 - 12:04 قراءة: 0 د, 39 ث
      
نفى وزير الإتصال الجزائري محمد بوسليماني إمكانية تأثر العلاقة بين الجزائر وتونس بسبب قضية أميرة بوراوي ، مشددا على أن العلاقات الجزائرية التونسية متينة خاصة في السنوات الثلاث الأخيرة ولن تزعزعها شطحات إعلامية معلومة الأهداف لوسائل الإعلام الفرنسية وفق تصريحه.


وأضاف بوسليماني في حوار لموقع " الجزائر الان" أن الجزائر إختارت أن تكون بجانب تونس بكل ما تحمله الكلمة من معنى .

وأوضح أنه بعد المحاولات اليائسة للصحافة الفرنسية لإستغلال قضية تهريب أميرة بوراوي لزعزعة العلاقات المتينة والأخوية بين الجزائر وتونس ، قرر الرئيس عبد المجيد تبون وحرصا منه على قوة العلاقة بين الشعبين أن يوجّه أمره بتسهيل عبور المواطنيين التونسيين بعدما أمر بعدم عرقلتهم في الدخول إلى الجزائر بمراكز الحدود، وبالتالي الرئيس تبون أغلق هذا الباب نهائيا .


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