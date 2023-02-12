زلزال تركيا.. إنقاذ رضيع بعد 140 ساعة في ولاية هطاي..

Publié le Dimanche 12 Février 2023 - 10:51 قراءة: 0 د, 31 ث
      
وكالات - نجحت فرق إطفاء تركية في إنقاذ رضيع ذو 7 أشهر من تحت الأنقاض في ولاية هطاي بعد مضي 140 ساعة على كارثة الزلزال جنوبي البلاد.

وقالت رئاسة بلدية قوجة إيلي الكبرى، في بيان، إن فرق إطفاء تابعة لها أنقذت الرضيع حمزة من تحت أنقاض مبنى في منطقة أنطاكيا التابعة لهطاي.

وأشار البيان إلى أن الفرق أخرجت حمزة البالغ من العمر 7 أشهر بعد مكوثه 140 ساعة تحت الأنقاض، وسلمته إلى فريق إسعاف لينقل إلى المستشفى.

وفجر الإثنين، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 261524



En continu...

Toutes les news...
يوم فقط وتنتهي العزارة
الأحد 12 فيفري 2023 | 21 رجب 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:25 17:58 15:31 12:40 07:11 05:44
Babnet
13°
 Babnet13° Babnet % 50 :الرطــوبة
تونــس Babnet
2.57 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميس
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
13°-615°-615°-616°-716°-7
  • Avoirs en devises
    22308,5

  • (10 fév)
  • Jours d'importation
    96
  •              1 € = 3,34014 DT        1$ =3,09664 DT
  • Solde Compte du Trésor   (10 fév)   1002,9 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

الانتخابات التشريعية 2022
..

.
   