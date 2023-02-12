أمير قطر يتوجه إلى تركيا

وكالات -

وكان أمير قطر وجه بتسيير جسر جوي لدعم تركيا، وكذلك تخصيص 10 آلاف منزل متنقل للمناطق المتضررة من الزلزال الذي ضرب جنوب شرقي تركيا فجر الاثنين الماضي.وتبرع أمير قطر أمس الأول الجمعة بـ50 مليون ريال قطري (14 مليون دولار) لصالح متضرري الزلزال في تركيا وسوريا.وبلغ حجم التبرعات لحملة "سند وعون" القطرية أمس الأول الجمعة 168 مليون ريال قطري (46 مليون دولار) في يومها الأول عبر تلفزيون قطر الرسمي لصالح منكوبي الزلزال في تركيا وسوريا.