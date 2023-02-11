ريال مدريد يصل إلى اللقب الخامس في كأس العالم للأندية بالفوز 5-3 على الهلال السعودي

ريال مدريد يصل إلى اللقب الخامس في كأس العالم للأندية بالفوز 5-3 على الهلال السعودي

Publié le Samedi 11 Février 2023 - 23:07 قراءة: 0 د, 54 ث
      
أحرز كل من فينيسيوس جونيور وفيدريكو بالبيردي هدفين ليفوز ريال مدريد 5-3 على الهلال السعودي ويحرز لقب كأس العالم للأندية لكرة القدم المقامة في المغرب مساء السبت.
وعزز ريال مدريد رقمه القياسي بحصد اللقب للمرة الخامسة في تاريخه.

واستمرت هيمنة أندية أوروبا وأمريكا الجنوبية على اللقب إذ لم تخسر في النهائي في 19 نسخة من البطولة.

وفازت أندية أوروبا باللقب في 15 مناسبة منها آخر عشر نسخ بينما جاءت انتصارات أمريكا الجنوبية بواسطة الأندية البرازيلية فقط.
وافتتح بطل أوروبا التسجيل بواسطة فينيسيوس في الدقيقة 13، وبعد ذلك بخمس دقائق أضاف بالبيردي الهدف الثاني.
لكن موسى ماريغا أعاد الهلال إلى المباراة بعد بداية صعبة بتقليص الفارق في الدقيقة 26.

ووجد الهلال نفسه في موقف صعب عندما اهتزت شباكه مرتين في غضون أربع دقائق من الشوط الثاني.
وجعل كريم بنزيمة النتيجة 3-1 في الدقيقة 54 قبل أن يهز بالبيردي الشباك مرة أخرى.
ولكن بعد ذلك بخمس دقائق قلص لوسيانو فييتو الفارق للهلال بشكل رائع.
وأعاد فينيسيوس تفوق ريال مدريد بفارق ثلاثة أهداف في الدقيقة 69 غير أن فييتو سجل هدفه الثاني في المباراة والثالث في البطولة قبل 11 دقيقة من النهاية.

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