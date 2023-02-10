حتى أوت المقبل.. واشنطن تسمح بجميع المعاملات المتعلقة بإغاثة المنكوبين في سوريا

حتى أوت المقبل.. واشنطن تسمح بجميع المعاملات المتعلقة بإغاثة المنكوبين في سوريا

Publié le Vendredi 10 Février 2023 - 06:47 قراءة: 0 د, 59 ث
      
وكالات - أصدرت الخزانة الأمريكية الخميس ترخيصا عاما يسمح لمدة 180 يوما بجميع المعاملات المتعلقة بالإغاثة من الزلزال والتي كانت محظورة بموجب لوائح العقوبات المفروضة على سوريا.

وقال والي أدييمو نائب وزير الخزانة الأمريكي في بيان صادر عن الوزارة: "بينما يتجمع الحلفاء الدوليون والشركاء الإنسانيون لمساعدة المتضررين، أود أن أوضح تماما أن العقوبات الأمريكية في سوريا لن تقف في طريق الجهود المبذولة لإنقاذ حياة الشعب السوري".

وتابع أنه "بينما تحتوي برامج العقوبات الأمريكية بالفعل على استثناءات قوية للجهود الإنسانية، تصدر وزارة الخزانة ترخيصا عاما شاملا لتفويض جهود الإغاثة من الزلزال حتى يتمكن أولئك الذين يقدمون المساعدة من التركيز أكثر على ما هو مطلوب لإنقاذ الأرواح وإعادة البناء".

وأكد البيان أن الترخيص GL 23 "يوفر التفويض الواسع اللازم لدعم جهود الإغاثة الفورية في حالات الكوارث في سوريا".

ويتضمن الترخيص السماح بـ"معالجة أو تحويل الأموال نيابة عن أشخاص من دول أخرى إلى سوريا أو منها، لدعم المعاملات المصرح بها بموجب هذا الترخيص العام".

ولا يسمح هذا الترخيص العام بأي معاملات تتعلق باستيراد النفط أو المنتجات البترولية ذات المنشأ السوري إلى الولايات المتحدة وأي معاملات تنطوي على أي أشخاص مشمولين بنظام العقوبات ضد سوريا.

يأتي ذلك بعد مناشدات سورية ودولية برفع العقوبات الغربية عن سوريا فورا، وفتح الباب أمام المساعدات الإنسانية لمواجعة تداعيات الزلزال.

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