الدولار يتجاوز حاجز الـ30 جنيها في مصر

Publié le Jeudi 09 Février 2023 - 15:57 قراءة: 0 د, 32 ث
      
وكالات - ارتفعت أسعار الدولار الأمريكي في مصر خلال ختام تعاملات اليوم الخميس، في البنوك في سعري الشراء والبيع.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس في البنك المركزي المصري نحو 30.46 جنيه للشراء و30.55 جنيه للبيع مقارنة 30.42 جنيه في التعاملات الصباحية بارتفاع قيمته 13 قرشا .

وسجل سعر الدولار في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 30.50 جنيه للشراء و30.55جنيه للبيع، كما سجل في بنوك (الأهلي المتحد، إتش إس بي سي HSBC، التجاري الدولي CIB، أبوظبي التجاري، الإسكندرية، فيصل الإسلامي، المصرف العربي الدولي، ميد بنك، الإمارات دبي الوطني، المصري للتنمية الصادرات، قطر الوطني QNB، المصرف المتحد، كريدي أجريكول، قناة السويس)نحو 30.45 جنيه للشراء و30.55 جنيه للبيع.

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