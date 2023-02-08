الجزائر تستدعي سفيرها في فرنسا "للتشاور" على خلفية قضية الناشطة أميرة بوراوي (الرئاسة)

أمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الأربعاء 8 فيفري 2023، باستدعاء سفير الجزائر بفرنسا، سعيد موسي، فورا للتشاور, وفق ما جاء في بيان لرئاسة الجمهورية الجزائرية.



وجاء في البيان:"في أعقاب المذكرة الرسمية التي أعربت من خلالها الجزائر عن احتجاجها بشدّة على عملية الإجلاء السرية وغير القانونية لرعية جزائرية يعتبر تواجدها على التراب الوطني ضروريا بقرار من القضاء الجزائري، أمر رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون, باستدعاء سفير الجزائر بفرنسا، السيد سعيد موسي، فورا للتشاور".



ويأتي استدعاء سفير الجزائر بفرنسا، على خلفيّة مشاركة دبلوماسيين وقنصليين ورجال أمن فرنسيين في "تهريب رعيّة جزائرية بطريقة غير شرعية وغير رسمية، يفترض، حسب القضاء الجزائري تواجدها بالجزائر. والرعية محل القضية، هي الناشطة أميرة بوراوي التي دخلت تونس بطريقة غير شرعية، حسب ما نقلته الصحافة الجزائرية، اليوم الأربعاء، وبضغط من السفير الفرنسي وعقيد في جهاز المخابرات الفرنسية تم نقلها إلى ليون.



وقبل ذلك، انتقدت جريدة "المجاهد" الحكومية الخطوة الفرنسية، وأكّدت أنّها ستسبب في فتور علاقات البلدين.



