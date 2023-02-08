طاقم الإنقاذ الجزائري يوثق لحظة انتشال شخص عالق تحت الأنقاض في سوريا

Publié le Mercredi 08 Février 2023 - 11:40 قراءة: 0 د, 13 ث
      
وكالات - أظهرمقطع فيديو التقطه أحد رجال الإنقاذ الجزائريين، المشاركين في عمليات انتشال ضحايا الزلزال في سوريا، لحظات إنقاذ شخص عالق تحت الركام.

وأشار المنقذ، إلى أن هذا الشخص هو الـ 7، من بين الأشخاص الذين تم انتشالهم من تحت الأنقاض منذ الأمس.


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