وفاة رئيس باكستان السابق برويز مشرف

Publié le Dimanche 05 Février 2023 - 07:41 قراءة: 0 د, 6 ث
      
وكالات - ذكرت وسائل إعلام باكستانية محلية اليوم الأحد أن الرئيس الباكستاني السابق برويز مشرف توفي في مستشفى بدبي بعد معاناة طويلة مع المرض.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 261149



En continu...

Toutes les news...
الأحد 05 فيفري 2023 | 14 رجب 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:19 17:51 15:25 12:40 07:18 05:50
Babnet
12°
 Babnet15° Babnet % 82 :الرطــوبة
تونــس Babnet11°
2.57 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميس
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
15°-1114°-915°-812°-1013°-7
  • Avoirs en devises
    22124,2

  • (3 fev)
  • Jours d'importation
    96
  •              1 € = 3,34881 DT        1$ =3,04976 DT
  • Solde Compte du Trésor   (3 fev)   1310,3 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

الانتخابات التشريعية 2022
..

.
   