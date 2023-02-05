بكين تبدي "استياءها" لإسقاط منطادها بمقاتلة وتحتفط بحق الرد

Publié le Dimanche 05 Février 2023 - 06:57 قراءة: 0 د, 36 ث
      
وكالات - انتقدت بكين قرار البنتاغون إسقاط منطاد صيني تشتبه واشنطن بأنه لأغراض التجسّس وتم رصده فوق أميركا الشمالية، متهمة الولايات المتحدة بـ"المبالغة في رد الفعل وبانتهاك الممارسات الدولية بشكل خطير".

وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان إن "الصين تعرب عن استيائها الشديد واحتجاجاتها على استخدام القوة من جانب الولايات المتحدة لمهاجمة المنطاد المدني غير المأهول"، مشددة على أنها "تحتفظ بحق اتخاذ مزيد من الردود الضرورية".

وكان قد نفذ الجيش الأميركي عملية لإسقاط المنطاد الصيني، الذي ظل يحلق منذ عدة أيام فوق سماء الولايات المتحدة.

وأظهرت لقطات فيديو لحظة قيام مقاتلة حربية بإسقاط المنطاد الصيني، قبالة ساحل كارولينا الجنوبية، فيما ستبدأ القوات الأميركية الموجودة على الأرض عملية لاستعادة الحطام.

وقال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن إن طائرة مقاتلة أسقطت المنطاد الصيني قبالة ساحل كارولينا الجنوبية.

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