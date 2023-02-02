صورة مذهلة لمجرة بعيدة في الفضاء

Publié le Jeudi 02 Février 2023 - 06:51 قراءة: 0 د, 23 ث
      
نشرت وكالة الفضاء الأوروبية، صورة مذهلة التقطها تلسكوب "ويب" الفضائي لمجرة حلزونية الشكل.

وتبدو في الصورة مجرة LEDA 2046648، والتي تقع على بعد أكثر من مليار سنة ضوئية من الأرض في كوكبة "هرقل".

وخلف المجرة تظهر أيضا مجرات بعيدة ذات أشكال حلزونية، وبعضها يأخذ شكل الومضات الضوئية.

وحسبما ذكرت الوكالة، فإن الصورة التقطت بأداة خاصة للتصوير بالأشعة تحت الحمراء.

ويسعى علماء الفلك للاستفادة من الصور التي يوفرها تلسكوب "ويب" الذي أطلق سنة 2021، لفهم كيفية تشكل النجوم والمجرات.

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