بعد هجوم القدس.. الجيش الإسرائيلي ينشر كتيبة جديدة في الضفة

بعد هجوم القدس.. الجيش الإسرائيلي ينشر كتيبة جديدة في الضفة

Publié le Samedi 28 Janvier 2023 - 09:12 قراءة: 0 د, 34 ث
      
وكالات - قال الجيش الإسرائيلي، إنه سيتم نشر كتيبة عسكرية إضافية في الضفة الغربية اعتبارا من اليوم السبت، وذلك عقب هجوم القدس الشرقية.

وأسفر هجوم مسلح أمس على كنيس يهودي بمستوطنة النبي يعقوب في القدس الشرقية عن مقتل ما لايقل عن 7 إسرائيليين ، حسب مصادر رسمية إسرائيلية.

وتوالت الإدانات الدولية والعربية للهجوم.

تفاصيل الهجوم

قتل ما لايقل عن 7 إسرائيليين وأصيب آخرون، في إطلاق نار على كنيس يهودي بمستوطنة النبي يعقوب في القدس الشرقية.

استهدف المهاجم المستوطنين أثناء مغادرتهم المكان.

قالت الشرطة الإسرائيلية إن المهاجم وصل بسيارة إلى المكان، ثم شرع في إطلاق النار من مسدس كان يحمله.

ذكرت وسائل إعلام أن المهاجم حاول الهروب بعد تنفيذ العملية، لكن قوات الأمن الإسرائيلية قتلته.

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