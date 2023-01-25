بطولة العالم 2023 لكرة اليد - المنتخب التونسي في المركز 25 ويفوز باللقب الرمزي (كاس الرئيس)

انهى المنتخب التونسي لكرة اليد اليوم بطولة العالم لكرة اليد في المركز 25 بعد فوزه على نظيره الشيلي بفارق عريض 38-26 في مباراة ترتيبية من اجل الفوز باللقب الرمزي (كاس الرئيس) ضمن مونديال كرة اليد ( السويد- بولونيا 2023 ) . وتقدم المنتخب التونسي في الشوط الاول 24_10
واحتل المنتخب الشيلي من جهته المركز 26 في الترتيب النهائي للمونديال
ويذكر ان مسابقة كاس الرئيس جمعت بين المنتخبات الثمانية التي خرجت من الدور الاول لمونديال 2023
الترتيب النهائي من 25 الى 32
25- تونس
26- الشيلي
27- مقدونيا
28- كوريا
29-السعودية
30-المغرب
31-الجزائر
32-اروغواي
واحتل المنتخب الشيلي من جهته المركز 26 في الترتيب النهائي للمونديال
ويذكر ان مسابقة كاس الرئيس جمعت بين المنتخبات الثمانية التي خرجت من الدور الاول لمونديال 2023
الترتيب النهائي من 25 الى 32
25- تونس
26- الشيلي
27- مقدونيا
28- كوريا
29-السعودية
30-المغرب
31-الجزائر
32-اروغواي
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