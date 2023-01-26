وكالة الفضاء الأوروبية ترفض إرسال روادها إلى محطة الفضاء الصينية

وكالات - أعلن رئيس وكالة الفضاء الأوروبية، يوسف أشباخر، أن وكالته ليست لديها إمكانات سياسية ومالية للمشاركة في المشروع الصيني.



وقال في مؤتمر صحفي عقده اليوم إن وكالة الفضاء الأوروبية لا تخطط في وقت قريب لإرسال روادها إلى محطة "تيانغون" الفضائية الصينية، مشيرا إلى أن الوكالة لا تمتلك إمكانات مالية وسياسية للمشاركة في المشروع الصيني المداري.



وأشار إلى أن الوكالة الأوروبية مشغولة في الوقت الراهن بأداء واجباتها الخاصة بالمحطة الفضائية الدولية.



يذكر أن الصين دعت في مايو عام 2018 البلدان الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة إلى التعاون على قاعدة محطتها الفضائية المدارية الخاصة. وأعلنت بكين في ديسمبر الماضي أن 17 دولة أعربت عن اهتمامها بإجراء بحوث علمية مشتركة على متن محطة الفضاء "تيانغون".



يذكر أن إدارة الرحلات الفضائية المأهولة كانت قد أفادت في ديسمبر الماضي بأنها قد تلقت اقتراحات حول مشاركة الرواد الأجانب في البعثات المرسلة إلى محطة الفضاء الصينية.



