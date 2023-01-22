خاتم وشنطة يد.. ياسمين صبري وشريف طانيوس خبير التجميل يثير الجدل على السوشيال ميديا

نشر خبير التجميل شريف طانيوس صورة جديد عبر حسابه بتطبيق انستجرام وظهر برفقة الفنانة ياسمين صبري في طائرتها الخاصة بطريقها لحضور حفل joy awards 2023 في الرياض.
وآثارت الصورة جدلا واسعا وانتقادات كبيرة لخبيرة التجميل شريف طونيوس بسبب ظهوره فى الصورة حاملا حقيبة نسائية.
من هو شريف طانيوس خبير تجميل ياسمين صبري ؟
هو خبير تجميل اشتهر بأنه يغير ملامح الفنانات ونجمات الفن، ونرصد أبرز المعلومات عنه في السطور التالية.
شريف طانيوس يبلغ من العمر 28 عامًا.
خبير تجميل يحمل الجنسية اللبنانية.
ترجع أصول شريف طانيوس إلى مصر لكنه يحمل الجنسية اللبنانية.
كان يحلم بأن يكون مصمم أزياء ودخل عالم التجميل بالصدفة
حصد شهرة واسعة بسبب وضعه المكياج لفنانات شهيرات مثل ياسمين صبري وهنادي مهنا، وهدى المفتي، وسلمى أبو ضيف، ودرة، ونيللي كريم، وبسنت شوقي، ومايا دياب وآخرين.
يتابعه حوالي 521 ألف شخص على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.
برع في إبراز ملامح الوجه من خلال المكياج، وزعم البعض أنه يغير ملامح عدد من الفنانات.
تعلم فنون الماكياج في العاصمة الفرنسية باريس وعاد إلى مصر لإثبات نجاحه.
تصدر اسم الفنانة ياسمين صبري التريند بمؤشر البحث الأشهر جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بعد ظهورها مع خبير التجميل شريف طانيوس في طائرتها الخاصة ومشاركتها في حفل Joy awards 2023.
وآثارت الصورة جدلا واسعا وانتقادات كبيرة لخبيرة التجميل شريف طونيوس بسبب ظهوره فى الصورة حاملا حقيبة نسائية.
من هو شريف طانيوس خبير تجميل ياسمين صبري ؟
هو خبير تجميل اشتهر بأنه يغير ملامح الفنانات ونجمات الفن، ونرصد أبرز المعلومات عنه في السطور التالية.
شريف طانيوس يبلغ من العمر 28 عامًا.
خبير تجميل يحمل الجنسية اللبنانية.
ترجع أصول شريف طانيوس إلى مصر لكنه يحمل الجنسية اللبنانية.
كان يحلم بأن يكون مصمم أزياء ودخل عالم التجميل بالصدفة
حصد شهرة واسعة بسبب وضعه المكياج لفنانات شهيرات مثل ياسمين صبري وهنادي مهنا، وهدى المفتي، وسلمى أبو ضيف، ودرة، ونيللي كريم، وبسنت شوقي، ومايا دياب وآخرين.
يتابعه حوالي 521 ألف شخص على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.
برع في إبراز ملامح الوجه من خلال المكياج، وزعم البعض أنه يغير ملامح عدد من الفنانات.
تعلم فنون الماكياج في العاصمة الفرنسية باريس وعاد إلى مصر لإثبات نجاحه.
تصدر اسم الفنانة ياسمين صبري التريند بمؤشر البحث الأشهر جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بعد ظهورها مع خبير التجميل شريف طانيوس في طائرتها الخاصة ومشاركتها في حفل Joy awards 2023.
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