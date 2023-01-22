خاتم وشنطة يد.. ياسمين صبري وشريف طانيوس خبير التجميل يثير الجدل على السوشيال ميديا

من هو شريف طانيوس خبير تجميل ياسمين صبري ؟

وآثارت الصورة جدلا واسعا وانتقادات كبيرة لخبيرة التجميل شريف طونيوس بسبب ظهوره فى الصورة حاملا حقيبة نسائية.شريف طانيوس يبلغ من العمر 28 عامًا.خبير تجميل يحمل الجنسية اللبنانية.ترجع أصول شريف طانيوس إلى مصر لكنه يحمل الجنسية اللبنانية.كان يحلم بأن يكون مصمم أزياء ودخل عالم التجميل بالصدفةحصد شهرة واسعة بسبب وضعه المكياج لفنانات شهيرات مثل ياسمين صبري وهنادي مهنا، وهدى المفتي، وسلمى أبو ضيف، ودرة، ونيللي كريم، وبسنت شوقي، ومايا دياب وآخرين.يتابعه حوالي 521 ألف شخص على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.برع في إبراز ملامح الوجه من خلال المكياج، وزعم البعض أنه يغير ملامح عدد من الفنانات.تعلم فنون الماكياج في العاصمة الفرنسية باريس وعاد إلى مصر لإثبات نجاحه.تصدر اسم الفنانة ياسمين صبري التريند بمؤشر البحث الأشهر جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بعد ظهورها مع خبير التجميل شريف طانيوس في طائرتها الخاصة ومشاركتها في حفل Joy awards 2023.