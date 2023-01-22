قتلى وجرحى إثر إطلاق نار في مدينة أميركية خلال احتفالات بمناسبة السنة الصينية الجديدة

Publié le Dimanche 22 Janvier 2023 - 10:49 قراءة: 0 د, 35 ث
      
وكالات - لقي 10 أشخاص مصرعهم، وأصيب 9 آخرون، في حادث إطلاق نار في مدينة مونتيري بارك، بالقرب من لوس أنجلوس، خلال احتفالات بمناسبة السنة الصينية الجديدة.

ووفقا لموقع RMG News، فإن الحادث وقع مساء أمس السبت، الساعة 22:30 خلال احتفالات السنة الصينية الجديدة، في منطقة تضم شركات آسيوية.

وأفادت شرطة مدينة لوس أنجلوس، بأنها تلقت بلاغا بسماع إطلاق نار، في منطقة 122West Garvey Avenue، وتوجهت طواقهما إلى مكان الحادث فورا، وعثروا على العديد من الضحايا داخل أحد المحلات التجارية.

وأوضح شهود عيان، أنهم سمعوا صوت إطلاق نار في مكان الحادث، إلا أنهم افترضوا في البداية أنها ألعاب نارية بمناسبة العام القمري الجديد.
وأضافت الشرطة، أن البحث جار عن مطلق النار، وأن دوافعه لم تعرف بعد.



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