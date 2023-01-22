الفيضانات تعيث خرابا في الفلبين وتحصد أرواح عشرات الأشخاص

Publié le Dimanche 22 Janvier 2023 - 08:05 قراءة: 0 د, 28 ث
      
وكالات - ارتفع عدد ضحايا الفيضانات في الفلبين إلى 35 شخصًا ، وأصيب 12، وفقا لمجلس الدولة للحد من مخاطر الكوارث.

وبحسب المجلس، فقد تم إدراج سبعة أشخاص في عداد المفقودين.

يشار إلى أن 1780 منزلا تضرر، منها 548 دمر بشكل كامل. وانقطع التيار الكهربائي في 68 مدينة، وانقطعت إمدادات المياه في 17 مدينة، وتضررت خطوط الاتصالات في 14 مدينة أخرى.

و تضرر 65 جسرا و35 ميناءا بحريا من جراء الكارثة. تم تعليق الدراسة في المؤسسات التعليمية في 622 مدينة وبلدية، وتوقف العمل في 151 أخرى.

وبحسب السلطات، يوجد 121996 شخصا في 358 مركزا للإجلاء .

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