سوريا: وفاة 10 أشخاص بينهم طفل جراء انهيار مبنى سكني بحي الشيخ مقصود بمدينة حلب

Publié le Dimanche 22 Janvier 2023 - 07:56 قراءة: 0 د, 30 ث
      
وكالات - وكالة الأنباء السورية: وفاة 10 أشخاص بينهم طفل جراء انهيار مبنى سكني في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب
وكالة الأنباء السورية: فرق الإنقاذ تعمل على انتشال المفقودين تحت أنقاض مبنى سكني في حلب
- ذكر مصدر في قيادة شرطة حلب أن البناء مؤلف من خمسة طوابق وأن سبب الانهيار يعود لتسرب المياه إلى أساسات المبنى، ولا تزال فرق الإنقاذ والدفاع المدني والإطفاء تعمل على البحث لانتشال المفقودين.



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