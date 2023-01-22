سوريا: وفاة 10 أشخاص بينهم طفل جراء انهيار مبنى سكني بحي الشيخ مقصود بمدينة حلب

وكالات -

عشرات العالقين تحت الانقاض جراء انهيار مبنى سكني في حي الشيخ مقصود بـ #حلب #أورينت pic.twitter.com/MIkMvXhbpj — Orient أورينت (@OrientNews) January 22, 2023

وكالة الأنباء السورية: وفاة 10 أشخاص بينهم طفل جراء انهيار مبنى سكني في حي الشيخ مقصود بمدينة حلبوكالة الأنباء السورية: فرق الإنقاذ تعمل على انتشال المفقودين تحت أنقاض مبنى سكني في حلب- ذكر مصدر في قيادة شرطة حلب أن البناء مؤلف من خمسة طوابق وأن سبب الانهيار يعود لتسرب المياه إلى أساسات المبنى، ولا تزال فرق الإنقاذ والدفاع المدني والإطفاء تعمل على البحث لانتشال المفقودين.