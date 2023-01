Tunisie: Principales mesures fiscales de la loi de finances pour l’année 2023

Impt sur les socits

Impt sur le revenu des personnes physiques

Avances sur lIRPP et lIS

Contribution sociale de scurit (CSS)

Impt sur la fortune immobilire (IFI)

Taxe sur la valeur ajoute

Droits denregistrement et de timbre

Avantages fiscaux

Obligations et procdures fiscales

Rvision des pnalits de retard et du minimum de perception

Harmonisation du rgime fiscal de la rvaluation lgale avec les systme comptable des entreprises :Possibilit de rvaluer les immobilisations corporelles en conformit avec la norme tunisienne comptable NCT n5.Sur le plan fiscal, les avantages fiscaux de la rvaluation lgale sont octroys dans la limite des valeurs rvalues dgages par les indices de rvaluation.Pour les socits exerant dans le secteur de lindustrie, le bnfice des avantages fiscaux de la rvaluation lgale des immobilisations corporelles est dsormais subordonn la non-cession des actifs objet de lopration de rvaluation pour une priode de 5 ans au moins, compter du 1er janvier de lanne suivant celle de la rvaluation.Rvision de limpt sur la plus-value immobilireLexonration de limpt sur la plus-value immobilire suite la cession du 1er local usage dhabitation (dans la limite de 1.000 m y compris les dpendances bties et non bties) est subordonne la condition que le prix ne dpasse pas 500.000 DT.Suppression de lexonration de la plus-value sur cession des terrains agricoles, ce dont il rsulte que toutes les plus-values de cessions de terrain deviennent soumises limpt sur le revenu.Rvision de limpt sur la plus-value de cession des titres et parts dtenus par les personnes physiques et non affects au bilanRvision du rgime fiscal de lauto-entrepreneurRvision du minimum dimpt du rgime du forfait dimptPour le chiffre daffaires gal ou infrieur 10 000 DT, limpt forfaitaire est gal :400 DT par an (au lieu de 200 DT) pour les entreprises implantes dans les zones communales conformment aux limites territoriales des communes en vigueur avant le 1er janvier 2015,200 DT (au lieu de 100 DT) pour les entreprises implantes dans les autres zones.Pour un chiffre daffaires qui se situe entre 10 000 DT et 100 000 DT, limpt forfaitaire demeure gal 3% du chiffre daffaires.Augmentation du taux de lavance sur importation des produits de consommation de 10% 15%Lavance de 15% concerne:Les entreprises en dfaut total ou partiel des dclarations fiscales non prescrites ;Les entreprises ayant des crances fiscales dfinitives sans quelles procdent la souscription dun chancier de paiement pour ces crances la date de paiement de lavanceLes entreprises en situation fiscale rgulire, mais dont les dclarations sont minores.LAlR au taux de 15% n'est pas restituable.La nouvelle disposition est applicable sur les oprations d'importation effectues partir du 1er janvier 2024.Instauration dune avance sur impt au taux de 5% sur les acquisitions faites par les distributeurs de boissons alcooliss, de vins et de bires auprs des fabricants et des embouteilleurs de vins, de bires et des boissons alcoolisesLadite avance est calcule sur le montant figurant sur la facture TTC.Lavance facture est dductible de limpt sur le revenu et limpt sur les socits exigibles par les personnes concernes par ladite avance.Les entreprises soumises lobligation de facturation de lavance, sont tenues de porter ladite avance sur la dclaration de lemployeur avec indication de lidentit complte des personnes ayant support lavance.Toute personne nayant pas factur lavance ou layant facture dune manire insuffisante, est punie dune amende gale au double des montants non facturs ou facturs dune manire insuffisante.Est punie dun emprisonnement de 16 jours 3 ans et dune amende de 1 000 DT 50 000 DT, toute personne qui, ayant factur lavance, na pas procd au paiement des avances dues au trsor dans un dlai de six mois compter du premier jour qui suit lexpiration du dlai imparti pour leur paiement, et ce, en sus du paiement de limpt en principal et des pnalits prvues par les articles 81 86 du CDPFSocits soumises lIS : Nouveaux taux de CSS applicables au 1clarations dposer en 2023, 2024, 2025Personnes physiques soumises lIRPP: Nouveaux taux de CSS applicables au dclarations dposer en 2023, 2024, 2025Demeurent exonres de la CSS, les personnes ayant un revenu annuel infrieur 5 000 DT (aprs dductions communes au titre du chef de la famille et des enfants charge).Institution dun nouvel impt annuel sur la fortune immobilireLIFI ne concerne que les personnes physiques rsidentes.Il sapplique abstraction faite de leur nationalit.LIFI est assis sur le patrimoine immobilier (immeubles btis et non btis et parts dans les socits civiles immobilires) appartenant, au 1er janvier de l'anne d'imposition, au redevable et ses enfants mineurs sa charge, et ce, lorsque la valeur vnale de ce patrimoine dpasse 3 MDT.Les dettes grevant le patrimoine immobilier peuvent tre dduites de l'actif imposable lexception des garanties relles au profit des socitsPour les personnes physiques rsidentes en Tunisie, lIFI sapplique pour tous les actifs immobiliers situs en Tunisie ou hors de Tunisie. Pour les personnes physiques nonrsidentes en Tunisie, lIFI sapplique uniquement aux actifs immobiliers situs en Tunisie (sous rserve des CNDI).Limposition est due au taux de 0,5% sur la valeur vnale des actifs immobiliers (aprs dduction des dettes).Ne sont pas soumis lIFI, la rsidence principale et les immeubles usage professionnel (autres que ceux destins la location au profit des tiers)Majoration du taux de TVA pour certaines activits ralisant des BNCÀ compter du 1er janvier 2023, les activits suivantes sont soumises au taux de 19% au lieu de 13% :Les architectes et les ingnieurs-conseils,Les dessinateurs, les gomtres et les topographes lexclusion des services relatifs limmatriculation foncire des terres agricoles,Les avocats, les notaires, les huissier-notaires et les interprtes,Les conseils fiscaux,Les entrepreneurs de tenue de comptabilit,Les experts et les conseils quelle que soit leur spcialisation.À compter du 1er janvier 2023, la mdecine et la chirurgie esthtiques (autres que thrapeutiques) est soumise la TVA au taux de 19% au lieu de 7%.Raccourcissement des dlais de restitution de crdit de TVA90 jours (au lieu de 120) pour les crdits de TVA provenant de lexploitation21 jours (au lieu de 30) pour les crdits de TVA provenant :des oprations dinvestissement direct telles que dfinies par larticle 3 de la LDI ralises par les entreprises autres que celles exerant dans le secteur financier, les secteurs de lnergie lexception des nergies renouvelables, des mines, de la promotion immobilire, de la consommation sur place, du commerce et des oprateurs de tlcommunication etdes investissements de mise niveau raliss dans le cadre dun programme de mise niveau approuv par le comit de pilotage du programme de mise niveauExonration des commissions des distributeurs de cartes de recharge et des recharges lectroniques de la TVARehaussement du droit de timbre sur les factures de 0,600 DT 1 DTInstitution dun droit de timbre sur certains documents administratifsSoumission des bons de commande viss par ladministration un droit de timbre de 10 DT par bon de commandeSoumission des attestations gnrales dachat en suspension un droit de timbre de 100 DT par attestationSoumission des attestations ponctuelles un droit de timbre de 50 DT par attestationSoumission des procurations l'enregistrement au droit fixe de 30 DT par pageProrogation du dlai de bnfice du rinvestissement en faveur des oprations de transmission et de restructurationLes SICAR et les socits de gestion des FCPR peuvent employer le capital libr et les montants mis leur disposition sous forme de fonds capital-risque et des parts de FCPR librs pour lacquisition ou la souscription des actions ou parts dans le capital dune entreprise transmise dune manire volontaire suite au dcs ou lincapacit de gestion ou de retraite ou de sa restructuration.Les revenus et bnfices souscrits bnficient de lavantage du rinvestissement (soit lors de lemploi effectif des montants soit au pralable sur la base de lengagement de lemploi), jusquau 31 dcembre 2024 (au lieu du 31 dcembre 2022)Prorogation du dlai de bnfice de lavantage de la prise en charge par LÉtat de la diffrence entre le taux de crdits dinvestissement et le TMM dans la limite de 3 pointsLÉtat prend en charge la diffrence entre le taux appliqu aux crdits et financements dinvestissement et le taux moyen du march montaire dans la limite de trois points, et ce, pour les crdits et les financements octroys par les banques et les tablissements financiers au profit des petites et moyennes entreprises dans le secteur agricole et les autres secteurs productifs lexception du secteur du commerce, du secteur financier, du secteur de limmobilier et du secteur des hydrocarbures et des mines, et sans que la marge applique par les banques et les tablissements financiers ne dpasse le taux de 3,5%Cette mesure est applique pour les crdits et les financements dinvestissement octroys partir du 1er janvier 2019 jusqu fin dcembre 2024 (au lieu de fin dcembre 2022)Les entreprises industrielles totalement exportatrices sont autorises couler 50% de leur chiffre d'affaires l'export ralis au cours de l'anne 2019 sur le march localDductions supplmentaires pour la dtermination du rsultat fiscalLe plafond de dduction supplmentaire au taux de 50% des dpenses de recherche et de dveloppement engages par l'entreprise dans le cadre de conventions conclues avec des tablissements publics de recherche scientifique, des tablissements publics d'enseignement suprieur et de recherche ou avec d'autres tablissements et entreprises publics habilits la recherche passe de 200.000 DT 400.000 DT par an, et ce, pour lconomie verte, bleue et circulaire et pour le dveloppement durable.Institution dune nouvelle dduction supplmentaire au taux de 50% des dpenses dinnovation plafonne 400.000 DT par an (Les conditions dapplication seront fixes par dcret).Exclusion de certaines activits de la dfinition des activits de soutienLes tablissements sanitaires et hospitaliers privs,Les tablissements dducation et denseignement privs,Les tablissements de formation professionnelle et de recherche scientifique, etLes projets dhbergement universitaires privs.Abandon des avantages fiscaux accords aux Art tablissements de sant prtant la totalit de leurs services au profit des non-rsidentsInstitution dune nouvelle amende fiscale administrative pour les achats en suspension sans disposer de bons de commande vissEst puni dune amende fiscale administrative gale 50% de la TVA suspendue, tout assujetti la TVA, ayant acquis des biens ou des services en suspension de la TVA, des droits et taxes dus sur le chiffre daffaires, sur la base des attestations gnrales et sans quil dispose des bons de commande viss par les services des impts comptents.Le taux de pnalit de retard passe 1,25% par mois ou fraction de mois (au lieu de 0,75%)Le taux de pnalit de retard fixe (jusqu 60 jours) passe 3% (au lieu de 1,25% )Le taux de pnalit de retard fixe (au-del de 60 jours) passe 5% ( au lieu de 2,5%)Le taux de pnalit de retard passe 2,25% par mois ou fraction de mois ( au lieu de 1,25%)Le taux de pnalit fixe passe 10% (au lieu de 1,25% ou 2,5%)Ce taux de pnalit fixe passe 20% en cas de:Rclamation de taxes sur le CA collectes et de retenues la source non reverses;Taxation doffice pour dfaut de dpt de dclarations ;Dfaut de prsentation de comptabilit dans le cadre dune vrification ;Minoration du chiffre daffairesFraude fiscalLes pnalits de retard notifies aprs lintervention du contrle sont rduites 1,5% (au lieu de 2,25%)Et les pnalits fixes notifies aprs lintervention du contrle sont rduites de 50%5% au lieu de 10%10% au lieu de 20%Conditions :Signature dune reconnaissance de dettes avant la notification de larrt de taxation dofficePaiement au comptant dans les 30 jours de la reconnaissance de dettesLe taux de pnalit de recouvrement passe 1,25% par mois ou fraction de mois (au lieu de 0,75% )Le taux des pnalits est rduit 1% pour les sommes payes dans un dlai ne dpassant pas une anne, partir de lexpiration du dlai de 90 jours ( au lieu de 0,5%)Le taux de pnalit de recouvrement passe 1,25% par mois ou fraction de mois ( au lieu de 0,75% )Le taux des pnalits est rduit 1% pour les sommes payes dans un dlai ne dpassant pas une anne, partir de lexpiration du dlai de 90 jours (au lieu de 0,5%)Le taux de pnalit de recouvrement passe 1,25% par mois ou fraction de mois (au lieu de 0,75%)Personnes morales : 30 DT. (au lieu de 10 DT)Personnes physiques (rgime rel) : 20 DT ( au lieu de 10 DT)Personnes physiques (rgime forfaitaire) : 10 DT ( au lieu de 5 D)Institution dune pnalit fiscale gale 20% des transactions en espces dpassant 5 000 DT avec un minimum de pnalit de 2 000 DT aux achats en espcesSubordination de renouvellement des cartes de rsidence pour les trangers la rgularisation de la situation fiscalAutorisation des services fiscaux recourir lassistance des experts et analystes trangersAssouplissement des obligations dclaratives incombant aux personnes physiques qui passent du rgime du forfait dimpt au rgime rel (dpt de dclarations trimestrielles au lieu des dclarations mensuelles)Amine BEN GAMRAExpert ComptableCommissaire Aux ComptesMembre de l'Ordre des Experts Comptable de Tunisie