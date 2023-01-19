"خليجي 25".. قتيل وجرحى قبيل نهائي العراق وعمان

Publié le Jeudi 19 Janvier 2023 - 10:31 قراءة: 0 د, 58 ث
      
وكالات - قُتل شخص، فيما أصيب العشرات بجروح، نتيجة تدافع بين مشجعين تجمعوا منذ الصباح الباكر أمام ملعب جذع النخلة في البصرة، لمشاهدة المباراة النهائية لكأس الخليج التي تجمع بين العراق وعُمان.

وقال مصدر طبي فضّل عدم الكشف عن هويته، لوكالة "فرانس برس": إن "شخصاً فارق الحياة، فيما أصيب نحو عشرات آخرين بجروح طفيفة، جراء تدافع بين آلاف المشجعين الذين لا يحملون بطاقات ويريدون مشاهدة المباراة التي تنطلق عند الساعة 7 مساءً (16:00 بتوقيت غرينتش).

ووصل رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، إلى البصرة، وعقد اجتماعا مع قيادات المحافظة بعد حادث التدافع.

من جانبه، قال محافظ البصرة: "إذا استمر التدافع فقد يتم نقل المباراة النهائية لخليجي 25 خارج العراق".

ويحتضن ملعب البصرة الدولي في العراق آخر مباريات بطولة كأس "خليجي 25" بين المنتخب العراقي وضيفه العماني، في تحدي اللقب.

رحلة قصيرة ناجحة قطعها المنتخبين، لعب كل منهما 4 مباريات حتى الوصول إلى النهائي، لم يعرفا خلالها طعم الخسارة.

فاز الفريقان في المجموعة الأولى على اليمن والسعودية، ليقتنص العراق الصدارة بفارق الأهداف عن عمان بعد حصد كلا منهما 7 نقاط.

في نصف النهائي فاز العراق على قطر بهدفين مقابل هدف، وتخطت عمان عقبة البحرين حاملة اللقب بالفوز بهدف نظيف، لتتكرر مواجهة الافتتاح، لكن في المباراة النهائية.



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